Detry et pieters à cinq coups de la tête à Dubaï

Après deux tours sur le Earth Course (par 72) de Dubaï, Thomas Pieters et Thomas Detry se partagent la treizième place du DP World Championship, bouquet final de la saison sur l’European Tour. Ce vendredi, très inspiré, l’Anversois a signé une superbe carte de 66 (avec 5 birdies sur ses 6 premiers trous) tandis que le Bruxellois rendait un score de 70 malgré trois bogeys sur ses cinq premiers trous. Avec un total de 5 sous le par, les deux joueurs belges sont en embuscade, à seulement cinq coups des trois leaders : l’Anglais Sam Horsfield, l’Irlandais Shane Lowry et l’Américain John Catlin. C’est dire si le moving day de ce samedi sera intéressant. Longtemps en tête du tournoi, Rory McIlroy a concédé un vilain double bogey sur son dernier trou et se retrouve à la quatrième place. Dans la course au classement annuel et au jackpot de la Race to Dubaï, l’Américain Collin Morikawa conserve sa pole position.