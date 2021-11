Rory McIlroy reprend la tête à Dubaï

Rory McIlroy a repris la tête du DP World Championship, bouquet final de la saison sur l’European Tour, qui se dispute sur le parcours Earth Course (par 72), à Dubaï. Après trois tours, le Nord-Irlandais totalise 14 coups sous le par et compte un point d’avance sur l’Anglais Sam Horsfield.

Après avoir rendu ce samedi une carte de 70, Thomas Pieters pointe à la 17e place à 7 sous le par. L’Anversois a été très régulier (16 pars et deux birdies). De son côté, Thomas Detry occupe la 23e position avec un global de 5 sous le par. Lors de ce « moving day », il a alterné le meilleur (4 birdies) avec le moins bon (4 bogeys, dont 3 sur son aller). A la Race to Dubaï (classement annuel du Tour), l’Américain Collin Morikawa consolide sa première place et semble bien parti pour s’adjuger le trophée. Epilogue ce dimanche.