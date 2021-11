British Open sécurisé pour Thomas Pieters et Thomas Detry!

En terminant la Race to Dubaï (classement annuel de l’European Tour) dans le Top 30, Thomas Detry (25e) et Thomas Pieters (26e) ont sécurisé leur place au British Open 2022 qui se déroulera sur le Old Course de St.Andrews. Ce sera d’ailleurs une première pour le Bruxellois. Ce dimanche, lors du dernier tour du DP World Championship, les deux champions belges ont très bien géré la situation. Pieters clôture le tournoi à la 15e place (-10 avec une dernière carte de 69) et Detry à la 21e (-8 avec également un 69 lors du quatrième tour). C’est le jeune prodige américain Collin Morikawa qui a collectionné les titres et les honneurs sur le Earth Course de Dubaï. Le Californien de 24 ans a remporté à la fois le tournoi (-17) et la Race to Dubaï. A l’arrivée, pour sa peine, il hérite d’un chèque de 8 millions de dollars et devient le premier joueur US de l’histoire à s’offrir le trophée. En prime, Morikawa sera élevé, ce lundi,au rang de n°1 mondial, récompense d’une fabuleuse saison avec notamment un titre au British Open.