Super départ pour Manon De Roey en Espagne

Manon De Roey a pris un fantastique départ lors de l’Open d'Espagne qui se dispute sur le parcours Los Naranjos (par 72), à Marbella. L’Anversoise a signé, ce jeudi, une première carte de 69 (4 birdies, un bogey) et partage la tête avec la Française Anne-Lise Caudal et l’Espagnole Fernandez Cano. Bouquet final de la saison sur le Ladies European Tour, le tournoi andalou est doté de 600.000 euros et réunit les 72 meilleures joueuses de l’année sur le circuit. Il définira aussi le classement final de la Race to Costa des Sol qui établit la hiérarchie définitive de la saison.