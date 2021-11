Jak Nicklaus parrain du Soudal Open!

À vos agendas ! Du 12 au 15 mai, la Belgique accueillera à nouveau un tournoi de l’European Tour (rebaptisé DP World Tour). Le Soudal Open se déroulera sur le parcours anversois du Rinkven International, sera doté de 2 millions de dollars de prize money et proposera un plateau de très haut niveau. “D’ores et déjà, Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont confirmé leur présence. Et nous sommes en contact avec de grands joueurs européens pour compléter l’affiche” confie Michael Jones, promu directeur de l’épreuve.

Cerise sur le gâteau : l’Américain Jack Nicklaus, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps avec ses 18 sacres en Grand Chelem, fera spécialement le voyage pour parrainer cette pendaison de crémaillère. Agé de 81 ans, le “Golden Bear” est une légende vivante du golf mondial et sa présence dans les coulisses participera évidemment à la promotion du tournoi, notamment dans la commercialisation du Village VIP.

Sponsor principal de l’événement, la société familiale Soudal est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de mastics et de colles. Son investissement dans le golf s’explique notamment par la passion pour ce sport de son fondateur et CEO, le Baron Vic Swerts. “Je joue au golf depuis plus de quarante ans à Rinkven. Lorsqu’on m’a proposé de devenir le partenaire d’un tel projet, je n’ai pas hésité” explique l’entrepreneur.

C’est la société Golazo qui pilote l’organisation. Un gage de réussite à tous les niveaux. “L’idée est de faire du Soudal Open un rendez-vous récurrent, comme le Memorial Van Damme ou le Grand Prix de F1 à Spa” déclare d'ailleurs Bob Verbeeck, CEO de Golazo.

"Pour le golf belge, c’est une excellente nouvelle et je vais tout faire pour promouvoir l’événement auprès de mes collègues joueurs étrangers” ajoute Thomas Pieters qui avait été l’initiateur, en 2018, du retour de la Belgique sur la carte de l’European Tour à l’occasion du Belgian Knockout.