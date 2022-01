Les Belges en force à Abu Dhabi!

Thomas Pieters et Thomas Detry ont pris un remarquable départ lors de l’Abu Dhabi Championship (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours Yas Link (par 72). L’Anversois occupe la troisième place grâce à une carte de 65 (-7 avec un eagle, 6 birdies et un bogey) tandis que le Bruxellois pointe dans le Top 10 avec un score de 67 (-5 avec 7 birdies et 2 bogeys). De son côté, Nicolas Colsaerts a rentré un bon 70 (-2) qui lui permet de se positionner aussi dans la première moitié du tableau. L’Ecossais Scott Jamieson est en tête grâce à une carte de 63 (9 birdies) devant le prodige norvégien Viktor Hovland (-8). Tenant du titre, l’Anglais Tyrrell Hatton est en embuscade à -6 avec Victor Perez et Ian Poulter. Rory McIlroy (par) et Collin Morikawa (+1) ont déçu. Doté de 8 millions de dollars de prize money et étiqueté Rolex Serie, l’Abu Dhabi Championship est le premier tournoi de l’année sur circuit européen