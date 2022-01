Tempête du désert à Abu Dhabi : Thomas Pieters dans le vent!

e vent du désert s’est levé vendredi sur le parcours Yas Link (par 72), théâtre de l’Abu Dhabi Championship (DP World Tour). Résultat : des conditions de jeu plus difficiles et des scores plus lourds que lors du premier tour. Dans ce contexte, en rendant une carte de 74 (un birdie, trois bogeys), Thomas Pieters s’est plutôt bien débrouillé. Avec un total de 5 sous le par, l’Anversois est d’ailleurs plus que jamais dans la course pour la victoire. Il occupe la cinquième place du classement provisoire à deux petits coups de l’Ecossais Scott Jamieson. Pour Thomas Detry, ce deuxième tour a été plus compliqué. Lorsque l’obscurité a arrêté les parties, le Bruxellois était à + 5 (après 10 trous) pour un global dans le par. Nicolas Colsaerts a également connu une journée difficile (+6 après 13 trous) pour un total de +4. Les deux joueurs termineront leur parcours ce samedi matin.