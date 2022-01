Abu Dhabi : Thomas Pieters à un coup de la tête!

Thomas Pieters occupe la deuxième place à l’aube du dernier tour de l’Abu Dhabi Championship (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours Yas Link (par 72). Grâce à des cartes successives de 65, 74 et 67, l’Anversois totalise 10 sous le par et n’a, au classement, qu’un petit coup de retard sur l’Ecossais Scott Jamieson, actuel leader. En pleine confiance depuis le premier tour, Pieters n’a pas concédé, ce samedi, le moindre bogey et a réussi 5 birdies. C'est dire s'il abordera le quatrième tour avec de grandes ambitions. Le champion belge a déjà remporté cinq titres sur le circuit européen. Mais un sacre dans un Rolex Serie (8 millions de dollars de prize money) constituerait, bien sûr, la plus belle victoire de sa carrière. La bataille s’annonce, en tout cas, passionnante ce dimanche. L’Irlandais Shane Lowry (-10) et le Norvégien Viktor Hovland (-8) auront aussi sûrement leurs mot à dire leur mot à dire. Et d'autres joueurs pourraient revenir de l'arrière. Thomas Detry (-1) pointe à la 37e place. Nicolas Colsaerts, en revanche, n’a pas réussi à passer le cut.