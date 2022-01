Desert Classic : c'est parti à Dubaï!

Thomas Pieters a signé une carte de 70 lors du premier tour du Dubaï Desert Classic (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours du GC Emirates (par 72). Un peu moins régulier au drive que la semaine dernière, où il avait survolé l’Abu Dhabi Championship, l’Anversois a néanmoins fait preuve d’une belle solidité (4 birdies, 2 bogeys). À la 27e place, il est en embuscade pour la suite de ce tournoi doté de 8 millions de dollars. Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont connu, en revanche, une journée inaugurale plus compliquée. Les deux Bruxellois ont rentré un score de 76 qui les obligera à une remontada ce vendredi pour passer le cut. En haut du classement, c’est le Danois Joachim Hansen qui mène la danse à 7 sous le par avec un coup d’avance sur le Sud-Africain Justin Harding. L’Espagnol Sergio Garcia et l’Anglais Tommy Fleetwood (-5) et l’Américain Collin Morikawa (-4) ne sont pas loin (-4)