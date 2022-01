Dubaï Desert Classic : Pieters dans le Top 15

Après son sacre à Abu Dhabi, Thomas Pieters reste en course pour un doublé au Dubaï Desert Classic (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours du GC Emirates (par 72). Après deux tours, l’Anversois occupe la 15e place avec un total de 5 coups sous le par. Ce vendredi, il a rentré une belle carte de 69 (5 birdies, 2 bogeys), affichant une belle maîtrise. Pour Thomas Detry et Nicolas Colsaerts, le tournoi est, en revanche, déjà terminé. Après un premier tour très moyen (76), Detry a mieux performé lors du second (71) mais il échoue à deux coups du couperet. Quant à Nicolas Colsaerts, diminué par ses soucis de santé aux reins, il a signé des scores de 76 et 77. Le Sud-Africain Justin Harding est en tête à -11 mais il a à ses trousses Tyrrell Hatton (-9), Erik Van Rooyen (-8), Viktor Hovland (-7) et Rory McIlroy (-7). Rien que ça !