Dubaï : Rory McIlroy dans la roue de Justin Harding

Le Sud-Africain Justin Harding occupe toujours la tête du Dubaï Desert Classic qui se dispute sur le parcours du GC Emirates (par 72). Mais, avec un total de 10 sous le par, il ne compte que deux petits coups d’avance sur Rory McIlroy. Et derrière, on retrouve en embuscade des joueurs comme Tommy Fleetwood (-9), Erik Van Rooyen (-9), Tyrrell Hatton (-8) ou Bernd Wiesberger (-8). C’est dire si le quatrième tour de ce dimanche s’annonce passionnant. Pour Thomas Pieters, lauréat à Abu Dhabi la semaine dernière, il n’est plus question de réussir le doublé. Usé mentalement, l’Anversois a rentré, ce samedi, une carte de 76 qui le repousse à la 40e place du classement (-1 au global).