Pieters, Detry et Colsaerts sur plusieurs fronts

Thomas Detry et Nicolas Colsaerts participent, cette semaine, au Ras al Khaimah Championship, tournoi du DP World Tour qui se dispute aux Emirats Arabes Unis. Les deux joueurs belges ont commencé la saison sur un mode mineur. On sait que Nicolas n’est pas au meilleur de forme suite à ses problèmes de santé (maladie rénale). C’est plus surprenant dans le chef de Thomas qui avait de grandes ambitions pour ses premiers tournois à Abu Dhabi et Dubaï. Il essaiera de redorer son blason à l’occasion de ce tournoi qui se joue sur le parcours du Al Hamra GC et qui est doté de 2 millions de dollars de prize money.

Thomas Pieters fait, lui, partie des invités du PIF Saudi International, nouveau tournoi de l’Asian Tour qui, grâce à son budget illimité et ses primes de départ pharaoniques, réunit un plateau d’exception avec notamment Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele, Tyrrell Hatton et Sergio Garcia. Même Phil Mickelson a fait le déplacement sur le parcours du Royal Greens G&CC !