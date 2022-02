Bon départ de Thomas Detry aux Emirats Arabes Unis

Thomas Detry a pris un excellent départ au Ras al Khaimah Championship (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours Al Hamra GC (par 72) aux Emirats Arabes Unis. Le Bruxellois a signé une première carte de 66 (-6) et occupe la troisième place à un petit coup de l’Ecossais Scott Jamieson et de l’Allemand Sebastian Heisele. Bien dans son swing, Detry a réussi 7 birdies et n'a concédé qu'un seul bogey. Avec un score dans le par, Nicolas Colsaerts occupe la 68ème position, à la frontière du cut virtuel. Au Saudi international (Asian Tour), Thomas Pieters a mal démarré avec un score 73 (+3). L'Italien Manassero est en tête à 8 sous le par.