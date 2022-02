Hojgaard passe en tête, Detry à six longueurs

Le jeune talent danois Nicolai Hojgaard a pris la tête du Ras al Khaimah Championship (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours Al Hamra GC (par 72), aux Émirats Arabes Unis. Lors du troisième tour, il a rentré un score de 64 avec notamment un eagle sur un par 4 ! Au global, il totalise désormais 20 sous le par et compte trois coups d’avance sur l’Ecossais David Law. Thomas Detry pointe à la cinquième place à six longueurs du leader. Le Bruxellois a signé ce samedi une carte très propre de 67, vierge de tout bogey. Il joue juste et bien. Ce dimanche, il tentera une remontada qui dépendra aussi, bien sûr, de la qualité de jeu de Hojgaard.