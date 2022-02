All In Golf, découvrez une nouvelle façon de golfer !

Concours : à l'occasion du Indoor Open, La Libre vous invite à découvrir les plus beaux parcours avec All In Golf

des pass illimité d'un mois au simulateur

Grâce à un complexe système de caméras qui capturent en temps réel les données du club et de la balle, vous obtenez une sensation de réalisme car la balle se déplace là où vous avez tapé, avec l'angle et la force que vous avez donné, et va ensuite évoluer de l'autre côté de l'écran en fonction de ces paramètres mais aussi du terrain et des conditions météorologiques de la simulation.

des cours d'initiation

Pour découvrir le golf de façon ludique et agréable, nos coachs ont conçu un programme couvrant les bases de la discipline au travers des différentes zones du club ainsi qu'un passage en revue méthodique des différents outils utilisés.



des cours de perfectionnement

Les coachs spécialisés en perfectionnement pour joueurs réguliers, vous accompagnent au sol et sur simulateur afin de faire un bilan sur votre profil de golfeur et définir un programme d'entraînement personnalisé en fonction de ce que vous souhaitez améliorer dans votre jeu ou tout simplement afin d'effectuer une montée de niveau.



{{3}}



Lancé par Damien et Audrey Blanchard, ce centre de golf, situé à Waterloo, permet aux professionnels, aux amateurs, aux débutants et aux curieux de venir taper de vraies balles avec de vraies clubs, mais à l'intérieur.



Cet établissement est l'endroit idéal. Avant, pendant ou après l'effort, vous pourrez également boire un verre au bar et regarder différentes manifestations sportives à la télévision. Car au-delà de l'aspect sportif du centre, Damien et Audrey ont également développé une atmosphère conviviale.

Le Indoor Open se déroule dans les golfs indoor de Belgique, France et Luxembourg.

Le parcours choisi est le Royal Troon Golf Club, un des cinq parcours du British Open. Participez au tournoi en vous rendant chez All In Golf.

Vous pouvez jouer le parcours autant de fois que vous voulez jusqu'au 6 mars 2022



Découvrez All In Golf