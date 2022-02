Tiger Woods espère rejouer au plus haut niveau

Gravement blessé à la jambe, voici un an, lors d’un accident de voiture, Tiger Woods a confirmé qu’il espérait bel et bien reprendre la compétition. Lors d’une conférence de presse en marge du Genesis Invitational de Los Angeles, l’ancien n° 1 mondial, âgé de 46 ans, a précisé qu’il travaillait dur pour retrouver ses sensations. “Ma jambe va mieux mais reste toujours très faible. Pour l’heure, je réapprends simplement à marcher. Je travaille aussi mon petit jeu (putting et chipping). Mais je ne peux pas encore frapper de longs coups. Mon objectif est de rejouer quelques tournois sur le PGA Tour mais je ne peux pas encore avancer de dates” a-t-il confié. Les chances de le voir participer au prochain Masters d’Augusta sont donc quasiment nulles. En revanche, on pourrait imaginer qu’il soit présent, en, juillet, au British Open qui se jouera sur le Old Course de St. Andrews, un parcours plat qui convient parfaitement à son jeu et à sa forme actuelle.