Los Angeles : Joaquin Niemann en tête, Thomas Pieters éliminé

Pour son premier tournoi de l’année aux États-Unis, Thomas Pieters n’a pas réussi à passer le cut lors du Genesis Invitational (PGA Tour) qui se dispute sur le prestigieux parcours californien The Riviera (par 71). Lors des deux premiers tours, le joueur anversois a rentré des cartes moyennes de 73 et 71, pour un total insuffisant de +2. Le jeune champion chilien Joaquin Niemann est en tête grâce à deux scores de 63 (-16 après 36 trous !). Cameron Young (-14), Justin Thomas (-11), Jordan Spieth (-9) et Colin Morikawa (-8) sont à ses trousses.