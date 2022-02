Superbe deuxième place de Christopher Mivis en Afrique du Sud

Grâce à un dernier tour en 66 coups, Christopher Mivis a terminé deuxième de l'Open du Cap, comptant pour le Challenge Tour (la D2 du golf européen) et doté 250.000 dollars, dimanche sur le parcours du Royal Cape Town, en Afrique du Sud. La victoire est revenue au Sud-Africain JC Ritchie, le tenant du titre. Après un premier tour en 72 coups le reléguant en 88e position, le Limbourgeois est remonté à la 11e place après deux parcours en 66 et 67 coups. Lors de la dernière boucle, Mivis, qui a réussi six birdies, a pris la tête de l'épreuve, mais Ritchie l'a dépassé grâce à des birdies aux 16e et 18e trous. Après deux tournois, le joueur belge occupe la quatrième place du Road to Mallorca, le classement annueldu Challenge Tour.