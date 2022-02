Sepp Straka, premier joueur autrichien à gagner sur le PGA Tour

Sepp Straka, 28 ans, est devenu le premier Autrichien à remporter un tournoi du circuit nord-américain PGA, en s'adjugeant le Honda Classic doté de 8 millions de dollars, dimanche à Ponte Vedra Beach en Floride. Le colosse de Vienne a profité de l'effondrement de l'Américain Daniel Berger, qui comptait pourtant six coups de mieux avant le dernier tour. C'est en réussissant trois birdies sur ses cinq derniers trous que le natif de Vienne a fini par avoir le dernier mot sur l'Irlandais Shane Lowry, deuxième à une longueur. L'Américain Kurt Kitayama a fini 3e à deux unités, devant Daniel Berger (4e), qui était pourtant très bien parti pour s'imposer. Mais, plombé par un double bogey et quatre bogeys, l'Américain a rendu une carte de 74 qui l'a relégué au 4e rang final. Grâce à ce succès, Straka a remporté un chèque de 1 million d'euros et se hisse dans le Top 100 mondial. Il s'est également qualifié pour le prochain Masters d'Augusta!