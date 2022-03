Départs décevants pour Pieters et Detry

Thomas Pieters a signé une carte décevante de 74 (4 birdies, 4 bogeys et un double bogey) lors du premier tour de l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours de Bay Hill (par 72), près d’Orlando (Floride). Il compte déjà 9 coups de retard sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Sur le DP World Tour, Thomas Detry a dû se satisfaire d’un score dans le par lors de la journée d’ouverture de l’Open du Kenya qui a lieu sur le parcours du Muthaiga GC (par 71), à Nairobi. Après un mauvais aller (4 bogeys entre les trous 6 et 9), le Bruxellois s’est repris sur le retour et a terminé avec deux birdies. Au classement, il accuse 7 coups de retard sur l’Anglais Daniel Gavins. Enfin, sur l’European Challenge Tour, Christopher Mivis a confirmé sa bonne forme du moment en rentrant une carte de 66 (-6) au Mangaung Open de Bloemfontein (Afrique du Sud). Le Limbourgeois occupe la septième place à seulement 3 coups de la tête.