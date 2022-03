Arnold Palmer Invitational : victoire de Scheffler, Pieters 32ème

Thomas Pieters a finalement terminé à la 32e place de l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) qui s’est disputé sur le parcours de Bay Hill (par 72), à Orlando (Floride). L’Anversois a clôturé le tournoi à 5 au-dessus du par (cartes de 74, 73, 72 et 74). La victoire est revenue à l’Américain Scottie Scheffler à -5 avec un coup d'avance sur l'Anglais Tyrrelll Hatton, le Norvégien Viktor Holland et l'Américain Billy Horschel. C'est le deuxième titre pour Scheffler en l'espacé d'un mois après son sacre à Phoenix. Cette semaine, le circuit US fait escale au TPC Sawgrass pour le Players Championship, le plus gros tournoi de l'année au niveau financier avec un Prize money de 20 millions de dollars. Grâce à son statut de Top 50 mondial, Thomas Pieters participera à l'épreuve.