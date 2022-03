Players Championship : 20 millions de dollars au soleil!

Le Players Championship débute ce jeudi sur le légendaire parcours du TPC Sawgrass, à Ponte Vedra Beach (Floride). Avec ses 20 millions de dollars de prize money (dont 3,3 pour le seul vainqueur), le tournoi est le mieux doté de la saison sur le PGA Tour américain. On en parle volontiers comme du virtuel cinquième Grand Chelem de l’année. L’épreuve réunit, bien sûr, tous les meilleurs joueurs du monde, de Jon Rahm (qui pourrait perdre sa couronne de n°1 mondial) à Rory McIlroy en passant par Dustin Johnson, Collin Morikawa, Viktor Hovland ou Justin Thomas, tenant du titre. Grâce à son statut de Top 50 mondial, Thomas Pieters ser également de la fête et aura l’honneur de fouler le légendaire trou n°17, célèbre pour son green diabolique ceinturé d’eau. C’est sur ce trou aux allures de presqu’île que se sont écrites quelques une des plus belles pages de ce tournoi qui a consacré les plus grands champions.