Cabrera Bello et Wiesberger disputeront le Soudal Open

L’Espagnol Rafael Cabrera Bello et l’Autrichien Bernd Wiesberger participeront, du 12 au 15 mai, à la première édition du Soudal Open (DP World Tour) qui se déroulera sur le parcours anversois du Rinkven International. C’est évidemment une grande nouvelle pour tous les passionnés belge de golf. Les deux champions font en effet partie intégrante de l’élite mondiale et ont déjà participé à la Ryder Cup. Pour rappel, Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont aussi déjà confirmé leur participation à ce tournoi doté de 2 millions de dollars de prize money. Et d’autres joueurs de haut niveau sont encore attendus. D’autant que le Soudal Open fera partie du mini-circuit européen qui va qualifier dix joueurs pour l’US Open.