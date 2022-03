The Players : Tommy Fleetwood entre les gouttes

Thomas Pieters a rentré une carte de 73 lors du premier tour du Players Championship (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours du TPC Sawgrass (par 72), en Floride. Après un excellent aller, avec trois birdies sur ses trois premiers trous, le joueur anversois a souffert sur le retour (cinq bogeys et un birdie). Il reste cependant en course pour passer le cut. Depuis jeudi, le tournoi (doté de 20 millions de dollars) est fort perturbé par les conditions météorologiques avec, en toile de fond, des orages et des pluies diluviennes. Tout indique d’ailleurs que l’épreuve se terminera lundi plutôt que dimanche. Après les premiers 18 trous, l’Anglais Tommy Fleetwood pointait en tête à 6 sous le par, à égalité avec l’Américain Tom Hoge. Sur le circuit européen (DP World Tour), Thomas Detry a franchi d’extrême justesse le cut de l’Open MyGodLife qui se dispute en Afrique du Sud. Avec un global de 6 sous le par, le Bruxellois accuse 11 coups de retard sur le Sud-Africain Hennie Du Plessis.