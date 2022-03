Jean de Wouters : le grand saut!

A 22 ans, Jean de Wouters se lance, ce mardi, dans la carrière professionnelle à l’occasion du Dreamland Pyramids Classic (ProGolf Tour) qui se dispute en Egypte. « C’est un rêve de gosse qui se concrétise » confie le jeune champion, des étoiles dans les yeux.

Formé au Golf de La Bruyère, en même temps que ses potes Adrien Dumont de Chassart et James Meyer de Béco, Jean de Wouters a signé une remarquable carrière chez les amateurs avant de combiner golf et études à l’Université de Sterling en Ecosse. Fort de son Bachelor en managment, le voilà prêt pour le grand saut. « Initialement, je pensais passer pro l’été prochain, après les championnats d’Europe amateurs au Royal St.George’s. Mais, après réflexion, j’ai décidé d’anticiper mes débuts afin d’accumuler de l’expérience et d’essayer de marquer un maximum de points dans les rankings. »

C’est sur le Golf Pro Tour (un circuit allemand qui sert souvent de tremplin pour le haut niveau), que le joueur de Rigenée évoluera principalement cette année. « L’idée est d’essayer d’y signer de bons résultats et d’obtenir, un fin de saison, une qualification pour le Challenge Tour. »

Bien dans sa peau et bien dans son swing, soutenu à la fois par l’AFG et quelques fidèles sponsors, Jean de Wouters a des rêves plein la tête. Mais, lucide, il sait aussi combien le défi est immense. «Je vais tout faire pour réussir. Le niveau du golf professionnel est de plus en plus élevé. Mais j’ai beaucoup progressé ces dernières années, grâce notamment au travail effectué avec son coach Jérôme Theunis.

Dans quelques semaines, ce sera au tour de James Meyer de Beco de suivre la même voie. Le joueur de Naxhelet, qui s'est également brillamment qualifié pour le Pro Golf Tour, a prévu repasser pro en mai. D'ici là, il disputera déjà quelques tournois sur le circuit pour prendre ses marques.