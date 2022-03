La Fédé soutient désormais la Belgian Golf League

La compétition a fait ses preuves et est devenue un rendez-vous incontournable du calendrier amateur pour nos meilleurs joueurs.

Véritable championnat national des clubs, la Belgian Golf League bénéficiera désormais du soutien de la Fédération Royale Belge de Golf. Voilà une belle reconnaissance pour cette compétition qui soufflera, cette année, sa cinquième bougie. « Concrètement, la Fédé gèrera tous les paramètres sportifs, tant au niveau des règlements que de l’arbitrage. Pour notre part, nous assurerons toujours l’organisation générale et la promotion de l’événement » résume Thibault De Saedeleer (Kick Up), initiateur du tournoi.

« Nous sommes très heureux de parrainer une compétition qui a le vent en poupe et qui répond à une véritable attente au sein du paysage golfique de notre pays » confirme Fanny Cnops, Secrétaire générale de la FRBG.

Avec une philosophie très différente de celle des Interclubs, la Belgian Golf League permet aux clubs de s’affronter, tout au long de la belle saison, lors de duels en match play. Il s’agit donc d’un rendez-vous idéal pour nos meilleurs joueurs amateurs et, notamment, les jeunes. Le niveau de jeu de l‘édition 2021 en a été la plus belle preuve avec les sacres remarquables de Rigenée (Hommes) et du Ravenstein (Femmes).

L’édition 2022 prendra son envol le 4 juin prochain à Hulencourt. Dans la catégorie masculine, elle réunira 8 clubs en Division d’Honneur, 8 en Division 1 et 16 en Division 2. Côté féminin, 8 équipes sont inscrites en Division d’Honneur 1 et 8 en Division 1. Les grandes finales auront lieu le 22 octobre sur le parcours de Rigenée.