Thomas Pieters défie l'élite mondiale au Texas

Thomas Pieters participe, dès ce mercredi, au WGC World Match-Play sur le parcours d’Austin, au Texas. Doté de 12 millions de dollars, ce tournoi est réservé aux 64 meilleurs joueurs du ranking mondial. C’est dire si, pour le champion anversois, il s’agit d’une occasion en or pour faire le plein de bons points et de confiance à quinze jours du Masters d’Augusta. Cette compétition se joue en format de match-play, comme en Ryder Cup. Les trois premiers jours sont consacrés aux rencontres de poules. Les 16 vainqueurs se retrouveront ensuite dans un tableau à éliminations directes. Thomas Pieters a été versé dans le groupe 12 en compagnie des Américains Billy Horschell (tenant du titre) et Tom Hoge et de l’Australien Min Wo Lee. À l’exception de Rory McIlroy et de Cameron Smith, tous les meilleurs joueurs du monde sont présents avec une belle bataille pour la place de no 1 mondial entre l’Espagnol Jon Rahm, l’Américain Collin Morikawa et le Norvégien Viktor Hovland.