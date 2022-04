Interclubs juniors : triplé du Waterloo!

Les Interclubs Juniors se sont déroulés tout au long de la deuxième semaine des vacances de Pâques à Waregem et Audenaerde. Le Royal Waterloo y a réussi un magnifique triplé en s'imposant en U14 Boys & Girls et en U18 Girls. Dans cette dernière catégorie, les Waterlootoises se sont imposés 3-0 en finale contre Rigenée, avec des succès du duo Ayaka Matsumoto-Victoria Meunier en foursomes et des soeurs Denis (Alix et Diane) en simples. Un succès logique, Rigenée ayant cependant réussi l'exploit d'éliminer le Ravenstein en demi-finale.

En U14 boys, le Waterloo s'est imposé 2-1 en finale contre Keerbergen. Une victoire au bout du suspense, Giulio Del Canale battant au 20ème Arthur Haghedooren dans le match décisif.

En U14 Girls, les Waterlootoises ont battu 2-1 en finale Hulencourt, une équipe où l'Espagnole Carolina Perez-Tasso était pourtant au-dessus du lot. Nyla Keuterick (2&1 contre Martina Venneri Arnau) et Alice Bille (1up face à Laetitia Vandeplas) ont remporté leur match sur le fil pour assurer le triplé waterlootois.

En Boys U18 enfin, le titre est revenu logiquement à Rinkven, qui alignait une très belle équipe emmenée par le prodige ukrainien Lev Grinberg et comprenant aussi notamment Ryan Lundh, Yan De Mondt et Maxim Leys, tous quasiment "scratch". Après avoir largement dominé les qualifications, les Nord-Anversois se sont imposés 4-1 en quarts contre Sept Fontaines, 4,5-0,5 en demi face à Waterloo au terme de cinq matchs très serrés avant de battre 4-1 en finale Kampenhout, la révélation de ce tournoi. Rinkven renouait ainsi avec un titre qui leur échappait depuis 2012.