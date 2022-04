Adrien Dumont de Chassart sélectionné pour l'Arnold Palmer Cup

Pour la deuxième année consécutive, Adrien Dumont de Chassart a été sélectionné pour participer à l’Arnold Palmer Cup, la célèbre compétition par équipe qui réunit les meilleurs joueurs universitaires des Etats-Unis. Le jeune champion belge, qui termine ses études à l’université de l’Illinois, fera partie de l’équipe internationale qui sera opposée à son homologue américaine.

L’édition 2022 de l’Arnold Palmer Cup aura lieu du 1er au 3 juillet sur le parcours du prestigieux Golf Club de Genève, en Suisse.

Adrien Dumont de Chassart, 22 ans, est le troisième joueur belge à intégrer cette sélection après Thomas Pieters (2012) et Thomas Detry (2014 et 2015).

Pour le natif de Villers-la-Ville, formé à La Bruyère et membre au Royal Waterloo, cette sélection récompense pleinement ses belles performances récentes. Pour rappel, Adrien Dumont de Chassart occupe actuellement la 29ème place du ranking mondial amateur et est le plus grand espoir du golf belge.