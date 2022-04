Jack Nicklaus ne sera pas à Rinkven

Jack Nicklaus, 82 ans, ne sera pas présent au Soudal Open qui aura lieu sur le parcours du Rinkven International du 12 au 15 mai. Dans un premier temps, la légende du golf américain (18 Grands Chelems à son palmarès) avait accepté de faire le déplacement à Anvers et d’être le parrain du tournoi. Il a finalement renoncé pour des raisons personnelles que l’organisation n’a pas souhaité commenter. C'est évidemment regrettable pour la notoriété de l'épreuve. Heureusement, côté joueur, le plateau s'annonce fremarquable avec, notamment, les présences de Thomas Pieters, Thomas Detry, Nicolas Colsaerts, côté belge, et de l'Espagnol Rafael Cabrera Bello et de l'Autrichien Bernd Wiesberger, côté étranger.