Premier tour décevant pour Thomas Detry au Belfry

Le Bruxellois a rentré une carte de +2 et devra sortir le grand jeu pour passer le cut

Thomas Detry a rentré une première carte de 74, deux au-dessus du par, au British Masters, pour occuper la 95e place de cette épreuve du DP World Tour (ex-European Tour) dotée de 2,19 millions d'euros, jeudi, sir le parcvours du Belfry à Sutton Coldfield en Angleterre. Thomas Detry reprend la compétition après avoir disputé son dernier tournoi fin mars. Le Bruxellois, 29 ans, a signé deux birdies, deux bogeys et un double-bogey sur sa carte. Il devra bien mieux performer ce vendredi s'il veut passer le cut. Le Néo-Zélandais Ryan Fox et le Danois Thorbjoern Olesen occupent la tête avec un premier tour bouclé en 66 coups, à six sous le par.

- Classement après le premier tour (par 72):

1. Thorbjoern Olesen (Dan) 66

. Ryan Fox (N-Z) 66

3. Ashun Wu (Chn) 67

Hurly Long (All) 67

Richie Ramsay (Eco) 67

...

95. Thomas Detry (BEL) 74