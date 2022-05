Thomas Detry passe le cut et se hisse dans le Top 20 au Belfry

Pointé au 95e rang après un score décevant de 74 coups la veille, Thomas Detry s'est superbement repris ce vendredi pour rentrer une deuxième carte de 67 (-5) et remonter en 19e position du British Masters, une épreuve du DP World Tour (ex-European Tour) dotée de 2,19 millions d'euros et disputée sur le parcours du Belfry, à Sutton Coldfield en Angleterre. Le Bruxellois, 29 ans, a bouclé son deuxième tour avec cinq birdies, sans commettre de faute, finissant à cinq sous le par pour totaliser 141 coups, soit six de plus que l'Allemand Hurly Long, seul en tête. Ce samedi, Thomas Detry tentera de confirmer sa remontada.