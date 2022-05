British Masters : le retour d'Olesen

Le Danois Thorbjorn Olesen a remporté dimanche le British Masters, sa première victoire sur le circuit européen depuis 2018 et sa longue suspension provoquée par des accusations d'agression sexuelle dans un avion, en 2019.

Sur le prestigieux parcours du Belfry, l'ex-vainqueur de la Ryder Cup avec l'équipe d'Europe, âgé de 32 ans et retombé au 376e rang mondial, a terminé en trombe, par un eagle sur le 17 et un putt de plus de dix mètres sur le 18, pour éviter de justesse un play-off avec le Suédois Sebastian Soderberg.

"C'est un énorme tournoi remporté par beaucoup de grands noms, donc c'est un privilège d'avoir mon nom sur le trophée", a réagi Olesen. Il était 62e mondial quand il a été arrêté à l'aéroport d'Heathrow, en juillet 2019, et accusé d'avoir agressé une passagère dans un vol British Airways.

D'abord suspendu plusieurs mois par l'European Tour, il a été autorisé à rejouer dans l'attente de son procès. Puis il a été blanchi après avoir plaidé qu'il était sous l'emprise d'un cocktail d'alcool et de pilules pour dormir, pendant ce vol entre Nashville et Londres après un tournoi à Memphis.

Seul joueur belge en lice, Thomas Detry a terminé à la 54e place.