Un "baby effect" pour Thomas Detry?

Jeune papa d’une petite Sophia Dolores, née voici trois semaines à Londres, Thomas Detry respire le bonheur. Et il espère, bien sûr, fêter cet heureux événement en signant un coup d’éclat au Soudal Open, tournoi du DP World Tour (ex-European Tour) qui débute, ce jeudi, sur le parcours anversois de Rinkven. “On parle souvent d’un baby effect dans les performances des champions. Alors, pourquoi pas ?” sourit-il.

Toujours en quête d’un premier sacre sur le Tour, le joueur bruxellois, désormais installé à Dubaï, évite de s’ajouter une pression inutile. “Mes résultats sont mi-figue mi-raisin depuis le début de l’année. J’ai mal débuté à Abu Dhabi et à Dubaï. Et, ensuite, j’ai toujours connu un mauvais jour dans chaque tournoi. Je suis plutôt régulier dans le jeu long mais, en revanche, mon jeu de fer n’est pas à niveau. J’ai beaucoup travaillé ce secteur ces dernières semaines avec mon coach Jérôme Theunis. Les progrès sont là. J’attends donc le vrai déclic…”

Et pourquoi pas à Rinkven à l’occasion de ce Soudal Open qui va faire swinguer tous les passionnés de jeudi à dimanche ? “Le parcours me convient plutôt bien. Il est challenging et technique. Il faudra jouer juste et dompter des greens qui seront sûrement assez durs en raison du temps sec. Jouer à domicile est toujours un plaisir et un atout. On est un peu plus sollicité que d’habitude mais, en revanche, on a évidemment envie de sortir le grand jeu…”

Redescendu au-delà de la centième place mondiale, “Tom” espère réintégrer très vite le haut de l’affiche. “À terme, l’objectif est toujours de faire partie du Top 50 qui donne accès à tous les grands tournois mondiaux. Mon calendrier sera très chargé dans les prochaines semaines avec, en toile de fond, le British Open à St. Andrews en juillet. En golf, tout peut aller très vite dans les deux sens. L’an passé, j’ai manqué de réussite lors des Grands Chelems qui sont si importants pour grimper dans les classements. Je voulais sans doute trop bien faire. Lorsque je pointais dans le Top 75 du ranking, je me suis mis un peu trop de pression.”

Garçon posé et intelligent, Thomas Detry, 29 ans, a retenu les leçons. Il n’est pas du genre à commettra deux fois la même erreur. Il sait qu’il a le potentiel pour relever tous les défis et devenir, peut-être, le troisième joueur belge de l’histoire – après Nicolas Colsaerts et Thomas Pieters – à disputer la Ryder Cup. Et il ne cache pas son ambition d’évoluer un jour sur le PGA Tour américain. Il pourrait d’ailleurs, l’été prochain, tenter éventuellement sa chance sur le Korn Ferry Tour, tremplin vers le mythique circuit US. Mais, pour l’heure, il veut se consacrer pleinement à ses devoirs sur les greens européens. Et cela commence par une belle prestation dans la banlieue anversoise. “Le golf belge a le vent en poupe. Au niveau des résultats, bien sûr. Mais aussi au niveau du nombre d’affiliés. La crise sanitaire a incité de nombreux curieux à céder à la tentation. C’est bon pour notre sport. Et le renaissance de l’Open de Belgique est dans ce contexte une très bonne nouvelle. Ici, à Rinkven, les infrastructures sont remarquables. Et tout est place pour une grande fête du golf !”