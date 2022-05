Soudal Open : la fête du golf à Rinkven avec un super-plateau

C’est le jour J, l’heure H. Ce jeudi matin, sur le coup de 7 h 30, le Soudal Open prendra son envol sur le tee n° 1 du Rinkven International, à un drive du ring d’Anvers. Et, durant quatre jours, le spectacle s’annonce de très haut niveau avec les présences de quelques-uns des meilleurs joueurs européens. Il y aura, bien sûr, les trois Mousquetaires du golf belge – Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts – mais aussi plusieurs ténors du swing comme l’Espagnol Rafael Cabera Bello, l’Autrichien Bernd Wiesberger ou le Français Victor Perez. “Au total, nous accueillons 14 anciens joueurs de Ryder Cup et 74 vainqueurs de tournois sur l’European Tour”, résume fièrement Michael Jones, directeur de ce tournoi doté de 2 millions de dollars de prize money.

Une météo ensoleillée, un parcours manucuré, des infrastructures impressionnantes : tout est en place pour une grande fête du golf à l’attention des initiés, bien sûr, mais aussi des simples curieux. Jadis un peu élitiste, le sport de St. Andrews a pris, chez nous, un solide coup de jeune ces dernières années. De nombreux indécis ont cédé à la tentation à l’occasion de la crise sanitaire. La moyenne d’âge des chasseurs de birdies a baissé et l’ambiance un peu snob des Club Houses a disparu. “Notre tournoi s’inscrit dans cet état d’esprit. En marge de la compétition, il y aura d’ailleurs de nombreuses animations ludiques pour le grand public. Une vaste party, avec DJ branché, sera même organisée le samedi soir sur le site !” poursuit Michael Jones.

On sait d’expérience qu’il n’est pas facile d’organiser un grand évènement de golf dans notre petit pays, a fortiori lorsque le budget global nécessaire frôle les cinq millions d’euros. Mais, cette fois, toutes les pièces du puzzle se sont bien assemblées avec, en toile de fond, un sponsor principal très solide et généreux. Leader mondial dans la production de colles et de mastic, l’entreprise belge Soudal est de longue date présente dans le cyclisme et le football. Guidée par la passion du golf de son président-fondateur Vic Swerts, elle a décidé de se mettre au green pour accentuer sa notoriété internationale. Ajoutez à cela la présence de fidèles partenaires comme Delen Private Bank, EI ou les ports de Bruges et Anvers, l’aide financière de DP World (le nouveau sponsor principal du Tour européen) et le savoir-faire de Golazo en matière d’organisation et vous comprendrez pourquoi tous les paramètres sont au vert. Il reste à présent aux spectateurs parfois blasés à répondre présents pour transformer l’essai et remettre définitivement la Belgique sur la carte du circuit européen.