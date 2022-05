PGA Championship : le deuxième Major de l'année est servi show!

Deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année, le PGA Championship commence ce jeudi sur le parcours de Southern Hills, à Tulsa (Oklahoma). Vainqueur du Masters et n°1 mondial, l’Américain Scottie Scheffler fait figure de favori logique. Mais tous les meilleurs joueurs du monde sont au rendez-vous et la bataille s’annonce donc féroce. Même Tiger Woods, qui retrouve peu à peu la forme, sera présent sur ce parkland où il avait remporté l’épreuve en 2007. Fort de son statut de Top 50 mondial, Thomas Pieters est également de la fête, prêt à sortir le grand jeu. “Ce parcours convient bien à mon style de jeu” confie le joueur anversois qui partagera ses deux premiers tours avec l’Américain Kramer Hickok et le Mexicain Ancer. Tenant du titre, le vétéran Phil Mickelson a finalement déclaré forfait. il est toujours en froid avec le PGA Tour après avoir marqué de l’intérêt pour le projet saoudien de Super Ligue