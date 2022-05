Manon De Roey septième à Evian

Après un premier tour bouclé en 74 coups jeudi, Manon De Roey a terminé le Jabra Ladies Open qui se disputait à Evian avec deux cartes de 69. L'Anversoise finit ce tournoi du Ladies European Tour à la 7e place partagée. Ce samedi, la n°1 belge a joué deux coups sous le par grâce à six birdies, deux bogeys et un double bogey. Lauréate de l'Aramco Team Series la semaine dernière en Thaïlande, Manon De Roey confirme sa grande forme du moment. La victoire finale est revenue à Tiia Koivisto. La Finlandaise de 28 ans a pris le meilleur sur l'Australienne Whitney Hillier en barrages. Les deux golfeuses étaient à égalité après 54 coups avec un total de 6 coups sous le par. C'est le premier succès en carrière sur le Ladies European Tour pour Koivisto, qui avait remporté un tournoi du circuit Let Access Series en 2020. Le prochain tournoi du LET aura lieu la semaine prchaine au Golf de Naxhelet à Wanze.