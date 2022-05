Inquiétude après l’abandon de Tiger Woods

Il avait trop mal. Et son corps a dit stop. Depuis le début du PGA Championship, jeudi, Tiger Woods masquait mal sa souffrance. Il claudiquait sur le parcours de Southern Hills (Oklahoma), suait à grosses gouttes après le moindre effort, grimaçait de douleur en relevant ses balles. Après un troisième tour aux allures de calvaire, où il a rentré l’une de pires cartes de sa carrière (79, +9), Tiger Woods a donc sagement décidé de jeter l’éponge. C’est la deuxième fois qu’il abandonne dans un tournoi du Grand Chelem. La première remonte à 1995 lorsqu’il s’était blessé au poignet lors de l’US Open.

Âgé de 46 ans, le "Tigre" était revenu à la compétition en avril dernier lors du Masters d’Augusta. On le pensait rétabli de sa grave blessure à la jambe contractée lors d’un terrible accident de voiture en février 2021. À l’évidence, l’ancien n° 1 mondial est loin d’avoir retrouvé sa meilleure forme.

Et maintenant ? C’est évidemment la question que se posent tous les admirateurs de l’icône black des greens. Normalement, Tiger avait prévu de disputer, le mois prochain, l’US Open à Brookline. Mais s’il n’est pas à 100 %, il est probable qu’il concentre plutôt ses efforts sur la 150e édition du British Open qui aura lieu, en juillet, sur le Old Course de St. Andrews, un parcours plat qui convient beaucoup mieux à son état physique actuel et à son jeu.

En vérité, à l’instar de son ami Roger Federer, Tiger Woods ne sait plus trop où il en est. Il aimerait terminer sa carrière sur quelques coups d’éclat mais il est sans cesse rattrapé par ses soucis de santé. Et, de guerre lasse, il pourrait en tirer les conséquences.

Ce PGA Championship (l’épilogue était trop tardif pour nos éditions) n’a pas davantage souri à Thomas Pieters. Après avoir passé le cut, l’Anversois a cédé lors des deux derniers tours (cartes de 77 et 73). Il termine le tournoi à 12 au-dessus du par.