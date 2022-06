Adrien Dumont de Chassart se qualifie pour l'US Open!

C’est un véritable exploit : le jeune amateur belge Adrien Dumont de Chassart participera, la semaine prochaine, à l’US Open qui se disputera sur le parcours de Brookline (Massachussets). Engagé dans les épreuves qualificatives (ouvertes aux professionnels comme aux amateurs), le joueur belge de 22 ans a obtenu cette incroyable promotion en signant un score de 4 sous le par lors des 36 trous joiués sur le parcours de Springfield (Ohio). Formé à La Bruyère et membre au Royal Waterloo, Adrien Dumont de Chassart combine, depuis quatre ans, études à l’Université de l’Illinois et golf de haut niveau. En accédant à son premier tournoi du Grand Chelem, il confirme sa grande forme du moment et franchit un nouveau cap dans une carrière qui s’annonce très prometteuse. Nul doute que cette expérience à l’US Open, où il cotoyera tous les meilleurs joueurs du monde et rejoindra Thomas Pieters, va encore accélérer sa montée en puissance.