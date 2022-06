Adrien Dumont de Chassart ambitieux : "Mon objectif est de passer le cut!"

Chroniqueur et spécialiste golf

Ce jeudi, à 20 h 31 (heure belge), le jeune amateur Adrien Dumont de Chassart, 22 ans, déposera sa balle sur le tee no 1 du Country Club de Brookline, théâtre de l’édition 2022 de l’US Open. C’est assurément l’une des belles histoires de l’année du sport belge.

Installé aux États-Unis depuis quatre ans, le Villersois combine, à l’Université de l’Illinois, études en Business Management et golf de haut niveau. La filière a fait ses preuves, notamment avec Thomas Pieters et Thomas Detry. Mais nul n’imaginait retrouver aussi vite la pépite du Royal Waterloo à l’affiche du mythique Major américain. “Vu mon statut de top 50 mondial amateur, j’avais l’opportunité de m’inscrire aux qualifications sur le parcours de Springfield, dans l’Ohio. Trente-six trous en une journée, c’était un vrai défi. Mais, à l’arrivée, tout s’est bien mis. Au départ du dernier trou, j’étais sur un fil. Il me fallait un birdie pour assurer ma promotion. J’avais un deuxième coup à l’aveugle pour atteindre le green. J’ai entendu quelques applaudissements au loin. Ma balle était à 30 centimètres du trou. C’était un moment magique !”

L’exploit est d’autant plus remarquable que le champ de joueurs – professionnels et amateurs – de ces “Qualifying” était de très haut niveau. On retrouvait même des anciens vainqueurs de Grand Chelem, comme Rickie Fowler ou Louis Oosthuizen.

Pas besoin d’un dessin : depuis qu’il a obtenu le précieux sésame pour cet US Open, Adrien a un agenda de ministre. “Il a fallu improviser le voyage, trouver une chambre d’hôtel, engager un caddie local. Mais tout est OK. Je vis un rêve absolu”, ajoute l’enfant de la balle de Villers-la-Ville qui a été rejoint, à Boston, par Mike Small, son coach de l’Illinois, Jérôme Theunis, son entraîneur de Belgique, et Xavier, son frère avec qui il a partagé tant de parties de golf, à ses débuts, sur les fairways de La Bruyère. Et Thomas Pieters, qui dispute aussi le tournoi, est, bien sûr, là pour prodiguer quelques bons conseils au jeune premier.

Ne comptez cependant pas sur ce dernier pour faire du tourisme et de la figuration dans le Massachusetts. “C’est la première fois que je me retrouve dans un tournoi de si haut niveau, avec tous les meilleurs joueurs professionnels du monde. La pression est forcément présente. Mais je veux signer un bon résultat. Mon objectif est de passer le cut tout en savourant le moment”, confie-t-il, de l’ambition plein le verbe.

À ce jour, Adrien n’avait vécu les Majors que devant sa télé. Là, il sera acteur de la pièce au milieu d’une foule immense et devant les caméras du monde entier. Heureusement, il partagera ses deux premiers tours avec le Japonais Daijiro Izumida et le Suédois Sebastien Söderberg. Un flight qui lui permettra de ne pas être trop stressé.

Voilà plusieurs années que Dumont de Chassart brûle les étapes sur le circuit amateur US. Début juillet, il participera à nouveau à l’Arnold Palmer Cup qui oppose les meilleurs joueurs universitaires américains et européens. “Mais, a priori, je ne vais pas bouleverser mon programme. J’ai encore prévu une année universitaire avant de me lancer dans la carrière professionnelle, probablement aux États-Unis plutôt qu’en Europe.”

Avec ce garçon posé, équilibré et plein de talent, l’avenir du golf belge au plus haut niveau est d’ores et déjà assuré !