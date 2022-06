Celebrity Trophy : du grand spectacle à Méan!

La deuxième édition du Tobania Celebrity Trophy s’est disputée sur le magnifique parcours du Five Nations Golf Club à Méan. Un soleil de feu, une ambiance à la fois sportive et conviviale et une organisation parfaite signée Luigi Codutti et son équipe : le tournoi, parrainé par La Libre Belgique, a été une belle réussite.

Le concept de cette compétition par équipes avait, de fait, tout pour plaire avec des «flights » de quatre joueurs comprenant, chaque fois, trois amateurs (représentant des sociétés) et une célébrité. Et le plateau était impressionnant avec les présences, notamment, de Jean-Michel et Philippe Saive, de Bruno Taloche, de Michel Lecomte, de Michel Preud’homme, de Dominique Monami, d’Arnaud Tsamère, de Lorenzo Staelens, de Patrick Vervoot, de Renaud Rutten, de Sarah Grosjean, d’Ali Lukunku, de Benjamin Deceuninck et de Sacha Daout.

Parfaitement entretenu, le parcours de Méan – toujours aussi spectaculaire – servit de cadre idéal au tournoi. Et même Marc Coucke, propriétaire des lieux, apporta sa bonne humeur et son humour lors de la cérémonie de remise des prix.

Dans la compétition par équipe, c’est la formation de Michel Lecompte (qui débuite sa carrière golfique!) qui remporta la première place. Dans le classement individuel réservé aux célébrités, c’est Olivier Rochus qui s’adjugea le titre. Et tout se termina, bien sûr, en terrasse, lors d’un dîner où le culte du dix-neuvième trou fut évidemment respecté !

Le Five Nations Golf Club, sis près de Durbuy, propose deux parcours de qualité, un hôtel et un restaurant-brasserie : idéal pour un break golfique dans ce coin magique des Ardennes.