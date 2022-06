Thomas Pieters se rapproche du Chinois Li

Thomas Pieters tentera de remporter, ce dimanche, le septième titre de sa carrière sur le circuit européen après ses succès en Tchéquie (2 015 et 2 019), aux Pays-Bas (2 015), au Danemark (2 016), au Portugal (2 021) et à Abu Dhabi (2 022). Après trois tours, l’Anversois de 30 ans occupe la deuxième place du BMW International Open (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours Eichenried (par 72), à Munich. Ce samedi, le champion belge a une fois encore affiché sa grande forme en rentrant une carte de 66, riche de 4 birdies et d’un eagle sur le trou n° 16 (un par 4 !). Au classement, Pieters totalise 17 sous le par et ne compte trois longueurs de retard sur le Chinois Haotong Li, toujours aussi impressionnant (cartes de 62, 67 et 67). Ce dimanche, Pieters partagera sa partie avec Li et tentera de le mettre rapidement sous pression. De son côté, Thomas Detry a rentré un score de 69 qui, avec un global de 10 sous le par, lui permet d’intégrer le Top 20.