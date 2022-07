Adrien Dumont de Chassart gagne l'Arnold Palmer Cup avec l'équipe internationale

L’équipe internationale a remporté, ce dimanche, sur le parcours du GC de Genève, l’Arnold Palmer Cup face aux Etats-Unis sur le score de 33 à 27. Cette compétition mixte (12 garçons et 12 filles dans chaque formation) oppose, chaque année, les meilleurs joueurs universitaires des Etats-Unis à leurs homologues internationaux dans un format en match-play proche de celui de la Ryder Cup. Adrien Dumont de Chassart, grand espoir du golf belge, était sélectionné et a largement contribué au succès de son équipe avec une victoire en double et une en simple (4&3 face à Michael Brennan). Agé de 22 ans, le joueur du Royal Waterloo, qui vient disputer l’US Open à Boston, signe une saison 2022 remarquable. Il a prévu encore une année d’études à l’Université de l’Illinois avant de se lancer dans la carrière professionnelle.