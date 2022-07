Open d'Ecosse : Cameron Tringale en tête, Thomas Detry en retrait

Thomas Detry a signé une carte décevante de 73 (un double bogey, 3 bogeys et 2 birdies) lors du premier tour de l’Open d’Ecosse qui se dispute sur le links The Renaissance (par 70), à North Berwick. Deuxième de l'épreuve l’an dernier, le Bruxellois a souffert dans des conditions de jeu difficiles, avec beaucoup de vent dans l'après-midi. L’Américain Cameron Tringale est en tête à 9 sous le par avec 3 coups d’avance sur son compatriote Gary Woodland. Plusieurs grands noms ont également connu une journée difficile, à l'image du n°1 mondial Scottie Scheffler (+3) ou du Norvégien Viktor Hovland (+4). L'Open d'Ecosse compte, cette année, à la fois pour les circuits européens (DP World Tour) et américain (PGA Tour) et sert de répétition générale avant le British Open de la semaine prochaine.