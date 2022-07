Thomas Detry et Manon De Roey remontent

Grâce à un deuxième tour en 67 coups, Thomas Detry a gagné 69 places et se classe désormais 20e de l'Open d'Écosse (DP World Tour/PGA Tour/8.000.000 dollars) disputé à North Berwick. Detry, 29 ans, a remis ce vendredi une carte de 67 coups avec quatre birdies, un eagle et trois bogeys. Une performance qui permet au Bruxellois de faire un bond au classement et se hisser à la 20e place.

Il compte sept coups de plus que l'Américain Cameron Tringale qui occupe la tête avec trois coups d'avance sur ses compatriotes Gary Woodland et Doug Ghim.

Sur le circuit féminin, grâce à un deuxième tour en 69 coups, Manon de Roey est passée de la 26e à la 9e place de l'Estrella Damm Ladies Open (Ladies European Tour/300.000 euros), qui se déroule sur le parcours de Terramar à Sitges, en Espagne.

L'Anversoise de 30 ans a réussi 4 birdies et n'a commis qu'un bogey. La 4e du classement du Race to Costa del Sol a porté son score total à 140 coups, soit 4 sous le par, ce qui lui vaut une 9e place. Au classement, elle compte 8 coups de plus que l'Espagnole Carlota Ciganda, qui a 5 coups d'avance sur la Suédoise Maja Stark, l'Argentine Magdalena Simmermacher et l'Écossaise Michele Thomson.