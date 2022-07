British Open : les ambitions de Pieters et Detry

Thomas Pieters et Thomas Detry font partie des 156 qualifiés pour ce 150e Open de l’histoire. Et les deux champions belges n’entendent pas faire de la figuration. L’Anversois, 35e mondial, signe une saison 2022 remarquable (quatre fois top 10 sur le DP World Tour avec un titre au Rolex Serie d’Abu Dhabi). Mais il rêve secrètement de frapper un nouveau grand coup dans un Major. Histoire de bien préparer ce British, il a fait l’impasse sur le Scottish Open la semaine dernière. Il est arrivé à St. Andrews frais comme un gardon et dans la peau du parfait outsider. Thomas Detry n’est pas dans la même dynamique. La première moitié de saison du Bruxellois a été décevante avec une chute à la 150e place du classement. Dur, dur pour un joueur qui espérait se hisser dans le top 50. Mais en golf, tout peut aller très vite. Dans les deux sens. Et sa belle dixième place obtenue dimanche à l’Open d’Écosse pourrait lui servir de déclic. C’est la deuxième fois qu’il participe au British Open. L’an passé, il n’avait pas réussi à passer le cut. Il espère évidemment faire beaucoup mieux cette année.

Thomas Pieters partagera ses parties des deux premiers tours avec l’Irlandais Padraig Harrington et l’Américain Keith Mitchell (départ ce jeudi à 15 h 48). Thomas Detry jouera avec les Anglais Richard Mansell et Marco Penge (12 h 04). Dans le flight de Tiger Woods (15 h 59), on retrouvera l’Américain Max Homa et l’Anglais Matthew Fitzpatrick. Notons aussi la triplette composée de Colin Morikawa, Rory McIlroy et Xander Schauffele (10 h 58).