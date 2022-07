Nathan Cossement et Savannah De Bock sacrés au BIAC

Les jeunes champions belges Nathan Cossement et Savannah De Bock ont remporté, ce samedi, l’édition 2022 du Belgian International Amateur Championship qui s’est disputé sur le parcours « Le Château » (par 71) du Golf de Sept Fontaines, à Braine-l'Alleud.

Très solide depuis la première journée, Cossement (Naxhelet), 21 ans) a terminé les quatre tours à 14 sous le par (cartes de 69, 68, 66 et 71). Il termine avec trois coups d’avance sur le jeune Belgo-Ukrainien Lev Grinberg (Rinkven). Charles Roeland (Royal Waterloo) a terminé à une belle quatrième place à 5 sous le par.

Dans la compétition féminine, le suspense fut bien plus i,ntense. Revenue de l’arrière, Savannah De Bock (Royal Waterloo) a finalement devancé d’un petit coup Sophie Bert (Waregem). En état de grâce lors du dernier tour, la talentueuse Nivelloise de 16 ans a rendu une carte de 65 avec deux eagles (trous 3 et 5) et un birdie sur le finishing hole pour s’offrir l’un des plus beaux succès de sa carrière.