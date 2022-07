The Open : McIlroy et Hovland devant, Pieters revient fort

Au soir du troisième tour, Rory McIlroy et Viktor Hovland se partagent la tête de The Open qui se dispute sur le Old Course (par 72) de St.Andrews. Le Nord-Irlandais et le Norvégien totalisent 16 coups sous le par et comptent 4 coups d’avance sur l’Américain Cameron Young et l’Australien Cameron Smith.

La journée de samedi a été fertile en émotions avec quelques grands moments de golf. Comme lorsque McIlroy signa un eagle improbable sur le trou 10 en rentrant sa sortie de bunker devant une foule déchaînée.

A priori, McIlroy et Hovland sont évidemment les mieux placés pour soulever la Claret Jug ce dimanche. Mais attention : avec ses fairways ultra-roulants, ses bunkers sournois et ses greens kilométriques et ondulés, le Old Course ne pardonne aucune erreur et tous les renversements de situation sont donc possibles.

Auteur ce samedi d’une somptueuse carte de 67, Thomas Pieters occupe la 13e place avec un total de 7 sous le par. Dans un grand jour, l’Anversois a signé 14 premiers trous de rêve avec 6 birdies et un eagle (sur le 9). Malheureusement, trois bogeys (15, 16 et 17) ont freiné sa folle remontada. Mais il joue très bien et il est là, en embuscade.

Thomas Detry a, lui, connu un « moving day » plus compliqué avec un score de 74. Le Bruxellois a également souffert sur le retour avec des bogeys sur les 13, 15, 16 et 17. Avec un global de -3, il tentera ce dimanche de gravir quelques échelons.