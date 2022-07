Cameron Smith : "C'est juste incroyable"

Vainqueur dimanche de son premier Majeur sur l'historique parcours de Saint Andrews qui accueillait le 150e British Open, l'Australien Cameron Smith savourait: "c'est juste incroyable", a-t-il confié à l'issue d'un final haletant.

QUESTION: Que ressentez-vous ?

REPONSE: "Je peux enfin respirer... Les quatre ou cinq derniers trous sont compliqués ici, en particulier quand le vent vient de la gauche. Je m'en suis tenu à ce que je faisais et je suis très fier de la façon dont je m'en suis sorti et dont j'ai gagné. Remporter un Open Championship en soi c'est un aboutissement dans la carrière d'un joueur de golf. Mais le faire à Saint Andrews, c'est juste incroyable."

Q: Le fait de ne pas avoir été en tête au départ de ce quatrième tour, a-t-il été un avantage ?

R: "J'étais frustré hier de la façon dont mon troisième tour s'est déroulé. J'ai mis ça sur le compte de ces parcours links où les rebonds sont étranges ici ou là et vous mettent dans de mauvaises positions. Et j'ai réussi à me débarrasser de cette frustration hier soir. Je n'y ai pas pensé plus que ça. Et puis repartir (dimanche) sur le parcours tête baissée en faisant des birdies et de bons putts, ça c'était bon! Et je suis effectivement certain que la journée d'hier m'a aidé. C'était sans aucun doute une bonne chose que je ne sois pas devant. Mon état d'esprit aurait été un peu différent, en particulier sur le retour, si j'avais été devant."

Q: Que va devenir votre coupe mulet ?

R: "Je pense qu'elle va rester, mon pote !"