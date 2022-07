The Open : le sacre de Cameron Smith

La foule massée le long des fairways du Old Course de St Andrews espérait saluer la victoire de Rory McIlroy. En tête à l’aube du dernier tour, à égalité avec le Norvégien Viktor Hovland, le Nord-Irlandais était idéalement placé pour soulever la deuxième Claret Jug de sa carrière (après sa victoire en 2014). C’était sans compter sur l’improbable retour du magicien Cameron Smith. En état de grâce ce dimanche, l’Australien a rentré une fabuleuse dernière carte de 64 pour terminer avec un global de 20 sous le par (mieux que Tiger Woods en 2000) et remporter ce 150e The Open de l’histoire. En panne d’inspiration et trop longtemps sur la défensive, Rory a, une fois encore, loupé le momentum. Il échoue à la troisième place à -18, devancé aussi par l’étonnant Américain Cameron Young (-19).

Voilà plusieurs années que Cameron Smith, 28 ans, fréquente le haut de l’affiche avec sa coupe mulet et sa petite moustache blonde. Deuxième du Masters en 2020, il a remporté cette année le Players Chamoponship. Ce couronnement dans un Major lui permet d’entrer définitivement dans l’histoire. Issu d’une famille modeste, le natif de Brisbane est parti du bas de l’échelle et a brûlé ensuite les étapes au soleil de son fabuleux talent. Il n’y a sans doute pas, sur la planète golf, meilleur orfèvre dans le petit jeu.

Côté belge, Thomas Pieters a clôturé à la 28e place avec un score de 8 sous le par. Tout au long du week-end, l’Anversois a affiché son immense talent, se rapprochant même un moment de la tête grâce à deux allers remarquables (32 le samedi avec eagle au 9, 33 le dimanche). Mais il a, chaque fois, flanché sur le retour, avec notamment deux bogeys sur le diabolique trou 17. Thomas Detry termine, de son côté, avec un score de 7 sous le par. En difficulté lors du troisième tour (carte de 74), le Bruxellois s’est bien repris lors du quatrième, signant même un eagle sur le dernier trou, devant le temple du Royal&Ancient. Un sacré souvenir !